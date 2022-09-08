العراق يتوسط لإطلاق سراح حاج إيراني محتجز بالسعودية

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أنه أجرى محادثات مع نظيره السعودي للتوسط بشأن الإفراج عن حاج إيراني معتقل بالسعودية.

وأشار وزير الخارجية العراقي الى أنه أجرى محادثات مع نظيره السعودي بشأن المساعدة في الإفراج عن الحاج الإيراني المعتقل بالسعودية، وأعرب عن أمله بأن تتوفر الأرضية المناسبة للإفراج عنه بأسرع ما يمكن. جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مساء الأربعاء.

كما تبادل وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق خلال المحادثة الهاتفية، وجهات النظر بشأن آخر تطورات المفاوضات لإلغاء الحظر.

المصدر: إرنا