"سانا": الجيش الأمريكي يدخل أسلحة وذخائر إلى قواعده غير الشرعية بريف الحسكة

أفادت وكالة "سانا" السورية بأن الجيش الأمريكي أدخل ناقلات محملة بأسلحة وذخائر لدعم قواته في قواعده العسكرية غير الشرعية في منطقة الجزيرة السورية.

وقالت مصادر محلية من ريف اليعربية للوكالة إن "رتلا للاحتلال الأمريكي مؤلفا من 6 ناقلات ضخمة محملة بأسلحة وذخيرة ترافقها مدرعتان دخل من شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي واتجه جنوبا إلى مدينة الحسكة".

وحسب "سانا" "أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي أمس الأول أكثر من 20 مدرعة عسكرية من صوامع تل علو بريف الحسكة الشمالي الشرقي عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق".

المصدر: "سانا"