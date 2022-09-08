السيسي يوجه رسالة للمصريين ويرد على المشككين

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن قناة السويس حققت إيرادات رغم الركود الذي يشهده العالم، مؤكدا أن هناك حملات مغرضة تهدف للتشكيك في الإنجازات التي يتم تحقيقها.

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وتابع الرئيس المصري على هامش تفقده لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية، لافتتاح القرية الأولمبية للهيئة، وتدشين الوحدات البحرية الجديدة وكذلك الموقف التنفيذي لتطوير القطاع الجنوبي للقناة: "كمصريين ومفكرين ومثقفين معنين بمستقبل مصر، افتكروا في 2014 لما أطلقنا حفر القناة الجديدة وحصل نقاش وجدال، هل هذا المشروع كان مهم ونحتاج إليه ؟.. كنا نتحدث في 68 مليار جنيه، وقيل الدولة بتعمل ايه وتشكيك، بذكر دي عشان الفرصة للي عايز يدافع ويتكلم عن حالة التشكيك في الدولة، المثال أمامكم وواضح لا يحتاج لحديثنا الكثير، لو جبتوا الرقم الي ادفع في الوقت دا للتوسيعة هتلاقوا اننا خدنا أكثر منه خلال السنوات الماضية".

ووجه السيسي حديثه للمشككين، قائلا: "لو عايزين تتكلموا عن البلد، كأن الدولة دي مش بتفكر وبتشتغل بشكل عشوائي وكأنهم هما بس الي دارسين وعارفين.. يهمنا أن نتحدث عن الحالة التي تحدث مع المصريين"، موجها حديثه للمصرين: "دايما واخدينكم في حتة وباين علينا مش عارفين ندافع عن نفسنا كويس.. هاتوا الكلام الي اتقال في الجرايد والإعلام وعلى مواقع التواصل، مثال حي لأزاي عايزين يأثروا عليكم ويخوفوكم.. كل موضوع بنتكلم فيه له خلفية ولما بنيجي ندافع عنه بندافع مش صح، هاتوا الي اتقال علينا ونعرضه هنا.. دا الي اتقال علينا ودا الي احنا فيه؛ عشان الناس في مصر والمواطن البسيط يفهم إنه مستهدف ليشككوه ويخوفوه، فهناك اعتبارات أخرى تدرس".

ووجه السيسي، رسالة إلى المصريين، قائلا: اوعوا تسمعوا كلام حد يسيئ إليكم ماتصدقوش.. نحاول أن نكون أمناء مع المصريين هنخبي عليكم ليه؟.. هاتوا الي قالوه وضحكونا عليه.. نحن نرد عليهم بالواقع.

المصدر: القاهرة 24