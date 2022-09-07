أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يتظاهرون أمام منزل وزير العدل (فيديو)

نفذ أهالي ضحايا انفجار ​مرفأ بيروت​ وقفة احتجاجية أمام منزل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ​هنري الخوري​، اعتراضا على تعيين محقق عدلي رديف في ملف المرفأ.

وحسب المعلومات، دخل المحتجون إلى المبنى الذي يسكن فيه الوزير، وصعدوا إلى الطابق الذي يقطن فيه وقرعوا على بابه مطالبين بخروجه. كما وصل عناصر من قوى الأمن لضبط الوضع.

يذكر أن الأهالي كانوا قد نفذوا وقفة احتجاجية أمام ​قصر العدل​ صباحا للسبب نفسه.

أهالي ضحايا جريمة مرفأ بيروت أمام منزل وزير العدل هنري خوري في الحازمية pic.twitter.com/zXBkecCSco — Macario21 (@Macario218) September 7, 2022

ووافق مجلس القضاء الأعلى في لبنان على اقتراح الخوري، بتعيين محقق عدلي رديف في ملف انفجار مرفأ بيروت، يتولى مهمة البت بإخلاء سبيل الموقوفين في القضية، إلى حين عودة المحقق العدلي الأصيل طارق البيطار إلى ممارسة مهامه المجمدة منذ تسعة أشهر، بفعل الدعاوى المقامة من سياسيين ملاحقين في الملف يطالبون بتنحيته.

المصدر: "النشرة"