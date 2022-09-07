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الإخبارية السورية: 9 وفيات جراء انهيار بمبنى في مدينة حلب

الإخبارية السورية: 9 وفيات جراء انهيار بمبنى في مدينة حلب

أخبار العالم العربي

الإخبارية السورية: 9 وفيات جراء انهيار بمبنى في مدينة حلب
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أفادت قناة الإخبارية السورية بأن عدد الوفيات جراء انهيار البناء المخالف في حي الفردوس في حلب السورية ارتفع إلى 9 أشخاص.

ونقلت وكالة "سانا" عن قائد الشرطة في المدينة اللواء ديب ديب أن البناء المؤلف من خمسة طوابق انهار بالكامل، وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني والإطفاء والصحة ومجلس مدينة حلب بدأت بإجلاء السكان من الأبنية المجاورة وإزالة الأنقاض.

الإخبارية السورية: 9 وفيات جراء انهيار بمبنى في مدينة حلب
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وحسب رئيس مجلس مدينة حلب معد مدلجي، فإن سبب انهيار البناء، هو "عدم وجود أسس هندسية وهو مبني ضمن منطقة مخالفات تعرضت للدمار من جراء الإرهاب". حسبما نقلت "سانا" عن مدلجي.

محافظ حلب حسين دياب وجه إلى إخلاء المنطقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة إزالة الأنقاض وإبعاد الأهالي عن الموقع.

وكانت الوكالة أعلنت في وقت سابق وفاة شخص، ونقل طفلين إلى المشفى.

المصدر: وكالة "سانا"

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