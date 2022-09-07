المغرب يعلن عن زيارة لوزير العدل الجزائري إلى المملكة

قالت وزارة الخارجية المغربية إن وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي سيزور المغرب بهدف تسليم دعوة لحضور القمة العربية، وإن استقباله سيتم ضمن ذلك السياق.

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وأوضحت الوزارة في بيان عبر "فيسبوك" أن الجزائر، وفي إطار التحضير للقمة العربية المقبلة، ستوفد مبعوثين إلى العواصم العربية، حاملين دعوات لقادة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، لحضور القمة المقرر عقدها في الجزائر مطلع نوفمبر القادم.

وقالت الوزارة: "وهكذا، سيتم إيفاد وزير العدل الجزائري إلى المغرب، بعد المملكة العربية السعودية والأردن، في حين سيسلم وزير الداخلية الدعوة نفسها إلى القمة لتونس وموريتانيا".

وأضافت: "وفي هذا السياق، سيتم استقبال وزير العدل الجزائري بالمغرب".

يذكر أن خلافات حادة تحكم علاقات الجزائر بالمغرب، أهمها حول ملف الصحراء، ويوم أمس وجه المبعوث الجزائري الخاص للصحراء، ودول المغرب العربي، السفير عمار بلاني انتقادات لادغة للمغرب واتهمها بمحاولات إفشال انعقاد القمة العربية.

وجاء ذلك ردا على اتهام وجهه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إلى الجزائر بـ "محاولة زرع الانقسام والميول الانفصالية" على ضوء اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة.

المصدر: RT