الضفة الغربية.. مقتل شاب فلسطيني برصاص جندي إسرائيلي في مخيم الفارعة

قتل شاب فلسطيني، صباح اليوم الأربعاء، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم الفارعة للاجئين بمدينة طوباس بالضفة الغربية.

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل الشاب يونس غسان تايه (21 عاما) برصاصة مباشرة في القلب، أطلقها عليه عناصر الجيش الإسرائيلي.

يأتي ذلك، فيما شنت القوات الإسرائيلية حملة مداهمات واقتحامات في الضفة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق وإصابات بالرصاص وحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، واعتقال عدد من الفلسطينيين.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الجيش اقتحمت عشرات المنازل في مناطق مختلفة بالضفة، وعاثت بها خرابا وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية واحتجزتهم لساعات طويلة.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام عبرية إن الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الثلاثاء أنه سيستخدم الطائرات المسيرة في الضفة الغربية، حيث قاموا بالتدرب على تشغيلها وسيقومون بتفعيلها في حال تنفيذ الاعتقالات التي تبدو صعبة على الجيش، وسيتم قصف المواقع بواسطة الطائرات المسيرة.

المصدر: RT