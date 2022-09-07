السلطات المصرية تلزم الفنادق بالسماح بـ"البوركيني" في المسابح

قررت وزارة السياحة المصرية، أمس الثلاثاء، إلزام الفنادق وجميع المنشآت المرخص لها بالسماح للسيدات بارتياد المسابح بالزي المعروف باسم "البوركيني".

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ووجه رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، محمد عامر، خطاب رسمي إلى لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية.

ويلزم الخطاب جميع المنشآت الفندقية الحاصلة على ترخيص من الوزارة، بالسماح للسيدات بالنزول لحمامات السباحة الخاصة بأي من الفنادق المُرخصة دون منع، مع الحفاظ على الالتزام بمطابقة اشتراطات للخامة المصنوع منها البوركيني، حيث يكون من خامات لا تتفاعل مع مياه حمام السباحة، أو تغير في لون المياه حتى لا تتسبب بأضرار صحية للسابحين بالحمام.

وجاء هذا القرار بعد سنوات من المشاكل التي تتعرض لها السيدات المحجبات في مصر من نزول البحر أو حمامات السباحة في المنتجعات السياحية والفنادق الكبرى، وما بين المنع والطرد وكثيرا من الشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار أكثر من 3 سنوات سابقة، جاء هذا البيان ليحسم الأمر تماما.

المصدر: المصري اليوم