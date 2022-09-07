مقتل جندي سوري بهجوم لـ"جبهة النصرة" في إدلب

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن مقتل جندي سوري وإصابة اثنين آخرين بقصف شنته جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا) في محافظة إدلب، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف في إفادة صحفية مساء الثلاثاء إن "جنديا سوريا قتل وأصيب اثنان آخران إثر قصف مدفعي شنه إرهابيون من بلدة "كنصفرة " في محافظة إدلب على مواقع القوات الحكومية في مدينة "كفر نبل" ".

وأضاف: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سُجل إطلاق قذيفتين في منطقة وقف التصعيد بإدلب من مواقع "جبهة النصرة"، واحدة باتجاه محافظة إدلب وأخرى باتجاه اللاذقية".

وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا).

المصدر: سبوتنيك