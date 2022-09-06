نجاة وزير الصناعة العراقي من حادث مروع

نجا وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل الخباز، يوم الثلاثاء، من حادث سير مروع في محافظة صلاح الدين.

وقال مصدر أمني لوكالة "شفق نيوز"، إن "عجلة تابعة للخباز انقلبت قرب شركة الأسمدة بقضاء بيجي في محافظة صلاح الدين"، مشيرا إلى "إصابة الوزير ونجله واثنين من مرافقيه".

ولفت المصدر إلى "نقل الوزير الى مستشفى بيجي لتلقي الإسعافات اللازمة".

من جانبها أفادت صحة محافظة صلاح الدين، في بيان مقتصب، بأن وزير الصناعة دخل لصالة العمليات، موضحة أن إصابته متوسطة إثر انقلاب سيارته.

المصدر: شفق نيوز