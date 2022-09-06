محمود عباس أول رئيس عربي يتسلم الدعوة لحضور القمة العربية بالجزائر

تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، دعوة رسمية لحضور القمة العربية في دورتها الـ31 المقرر عقدها في الجزائر يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل، بحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية.

وسلمه الدعوة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، مساء الاثنين.

وجاء في بيان للخارجية الجزائرية: "استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، مساء اليوم فور وصوله إلى القاهرة، من قبل رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس، حيث سلمه رسالة الدعوة التي وجهها إليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للمشاركة في أشغال القمة العربية الـ 31 المقرر عقدها بالجزائر يومي الفاتح والثاني من نوفمبر 2022".

إقرأ المزيد

وأشار بيان الخارجية إلى أن الوزير لعمامرة نقل خلال المقابلة تحيات الرئيس عبد المجيد تبون إلى أخيه الرئيس محمود عباس، مجددا الالتزام الدائم للجزائر بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وتطلعها للدور الفاعل لدولة فلسطين في إنجاح هذا الموعد العربي الهام".

بدوره "عبر الرئيس محمود عباس عن امتنانه لأخيه الرئيس عبد المجيد تبون نظير دعمه المتواصل للقضية الفلسطينية، معربا عن اعتزازه أن تكون دولة فلسطين أول من يستلم الدعوة الرسمية للمشاركة في قمة الجزائر تأكيدا للمكانة المركزية التي تحظى بها القضية الفلسطينية في صلب أولويات العمل العربي المشترك"، بحسب الخارجية الجزائرية أيضا.

واختتم: "جدد الرئيس الفلسطيني عزمه على المشاركة في القمة والمساهمة رفقة أشقائه قادة الدول العربية الأخرى في إنجاح أشغالها عبر تحقيق مخرجات نوعية ترقى إلى مستوى تطلعات الشعوب العربية".

المصدر: صحيفة الشروق الجزائرية