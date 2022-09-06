لبنان.. توقيف مغتصب طفلة في أحد المنتجعات

أفادت وسائل إعلامية لبنانية، بأنه تم توقيف الرجل الذي أقدم على اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، في مرحاض أحد منتجعات العاصمة بيروت.

وكانت قضية الطفلة أثارت موجة من الغضب في الشارع اللبناني بعد أن كشفت والدة الفتاة عبر مجموعة نسائية موجودة في مواقع التواصل، ما تعرضت له ابنتها.

هذا الوحش اغتصب طفلة عمرها ١٠ سنوات في حمام النساء في فندق الكورال بيتش.

تخطى أمن الفندق ودخل بكل سهولة!

الام توجهت لمخفر بئر حسن قدمت شكوى وحتى الآن هو حر…



لا دولة مسؤولة، لا أمن ذاتي!

حتى الغابة صارت أمان أكتر من هالمستنقع!



ساعدوا بتعميم صورة هذا الوحش لينال جزاءه. @LebISFpic.twitter.com/NPvMJ8CCTg — Sahar®️AlAtrash سَحَرْ (@SahaR_bei) September 6, 2022

وقالت الوالدة في المنشور إن "الدنيا توقّفت عندها وأنها غير قادرة على جمع أفكارها لاستيعاب صدمة ما حصل"، مبينة أنها "كانت برفقة ابنتها في فندق "كورال بيتش"، وخلال تناول وجبة الغداء أخبرتها ابنتها بأنها ذاهبة إلى المرحاض لغسل يديها، وبعد أقل من 5 دقائق عادت وأخبرتها بأن أحدهم قام بحبسها داخل المرحاض وأجبرها على خلع ملابسها".

وكشفت أن الرجل هدد ابنتها في حال "طلع صوتها"، وأنه طلب منها الانتظار ليخرج هو أولا، مبينة أن الرجل عمد إلى الهروب من الفندق، حيث سقطت منه مفاتيح باب المرحاض التابعة لإحدى الموظفات، التي لم تكن موجودة في ذلك الحين.

وشددت الأم على أنها فخورة بابنتها التي قامت بإخبارها بما حصل، وتقول: "أنا بنتي قوية، بعرف بدا متابعة وبدا معالج نفسي حتى انشالله تتخطى يلي صار.. أنا أخدت بنتي عند الدكتور والحمدلله هي منيحة جسديا وحتى ما في آثار عنف جسدي كتر خير الله بس يلي بيصدم إنو الدكتورة يلي كنا عندا قالتلي الأسبوع الماضي إجا لعندا نفس الحالة ونفس عمر بنتي ونفس المحل".

ليش الكورال بيتش مش حاطط موظفة بالحمام ؟ الله لا يشبعن وال security ولا كأن موجودين عالباب. هو لازم ينقص راسه والكورال بيتش يتجازى عالاهمال هاي اذا في دولة !! https://t.co/tgRPG3Sib4 — 𝔏𝔬𝔲𝔡𝔞 🦉 (@LoudaHedroj) September 6, 2022

هذا ونشرت صفحة "وينيي الدولة" فيديو للمتحرش، وقالت إن الوالدة هي من أرسلته وطلبت المساعدة في التعرف عليه لمحاكمته وإيداعه السجن.

المصدر: وسائل إعلامية لبنانية