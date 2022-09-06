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لبنان.. توقيف مغتصب طفلة في أحد المنتجعات

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لبنان.. توقيف مغتصب طفلة في أحد المنتجعات
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أفادت وسائل إعلامية لبنانية، بأنه تم توقيف الرجل الذي أقدم على اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، في مرحاض أحد منتجعات العاصمة بيروت.

وكانت قضية الطفلة أثارت موجة من الغضب في الشارع اللبناني بعد أن كشفت والدة الفتاة عبر مجموعة نسائية موجودة في مواقع التواصل، ما تعرضت له ابنتها.

وقالت الوالدة في المنشور إن "الدنيا توقّفت عندها وأنها غير قادرة على جمع أفكارها لاستيعاب صدمة ما حصل"، مبينة أنها "كانت برفقة ابنتها في فندق "كورال بيتش"، وخلال تناول وجبة الغداء أخبرتها ابنتها بأنها ذاهبة إلى المرحاض لغسل يديها، وبعد أقل من 5 دقائق عادت وأخبرتها بأن أحدهم قام بحبسها داخل المرحاض وأجبرها على خلع ملابسها".

وكشفت أن الرجل هدد ابنتها في حال "طلع صوتها"، وأنه طلب منها الانتظار ليخرج هو أولا، مبينة أن الرجل عمد إلى الهروب من الفندق، حيث سقطت منه مفاتيح باب المرحاض التابعة لإحدى الموظفات، التي لم تكن موجودة في ذلك الحين.

لبنان.. توقيف مغتصب طفلة في أحد المنتجعات

وشددت الأم على أنها فخورة بابنتها التي قامت بإخبارها بما حصل، وتقول: "أنا بنتي قوية، بعرف بدا متابعة وبدا معالج نفسي حتى انشالله تتخطى يلي صار.. أنا أخدت بنتي عند الدكتور والحمدلله هي منيحة جسديا وحتى ما في آثار عنف جسدي كتر خير الله بس يلي بيصدم إنو الدكتورة يلي كنا عندا قالتلي الأسبوع الماضي إجا لعندا نفس الحالة ونفس عمر بنتي ونفس المحل".

هذا ونشرت صفحة "وينيي الدولة" فيديو للمتحرش، وقالت إن الوالدة هي من أرسلته وطلبت المساعدة في التعرف عليه لمحاكمته وإيداعه السجن.

المصدر: وسائل إعلامية لبنانية

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