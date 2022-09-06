الجيش السوري: خروج مطار حلب من الخدمة بعد استهداف صاروخي إسرائيلي

أعلن مصدر عسكري سوري أن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا بعدد من الصواريخ مستهدفا مطار حلب الدولي، ما أدى إلى خروجه من الخدمة".

وقال المصدر في بيان نقلته وكالة "سانا" إن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي"، مساء اليوم الثلاثاء.

وأشار المصدر إلى أن "العدوان أدى إلى أضرار مادية بمهبط المطار وخروجه عن الخدمة".

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وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ وأسقطت عددا منها.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن انفجارات سمعت في مدينة اللاذقية، إضافة إلى حلب، وأفادت مصادر أهلية لـ RT بأن خمسة صواريخ تمت مشاهدتها، واتضح لاحقا أن تلك الأصوات ناجمة صواريخ كانت قادمة من اتجاه البحر وغرب اللاذقية.

يذكر أن مطاري حلب ودمشق استهدفا بصواريخ إسرائيلية في 31 أغسطس الماضي.

المصدر: "سانا" + RT