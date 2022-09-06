أول تعليق ليبي على مغادرة الوفد المصري اجتماعات الجامعة العربية: مخالف للمواثيق

وصفت وزيرة الخارجية (في حكومة الوحدة الوطنية) الليبية نجلاء المنقوش انسحاب الوفد المصري من جلسة الجامعة العربية بأنه مخالف لميثاق جامعة الدول العربية ولقرارات مجلس الأمن.

جاء موقف حكومة الوحدة الوطنية الليبية بعد ساعات على مغادرة الوفد المصري برئاسة وزير الخارجية سامح شكري الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب في دورته الـ 158، تزامنا مع تولي المنقوش رئاسة المجلس، ولمدة 6 أشهر قادمة.

وقالت المنقوش إن حضورها اليوم "مدعوم دوليا" عبر عدة اتفاقات بينها اتفاق باريس، واتفاق الصخيرات، وغيرها، وأضافت أن كل تلك المواثيق، "تقول إن حكومة الوحدة الوطنية هي الحكومة الانتقالية الأخيرة وصولا للانتخابات".

وأضافت المنقوش أنها تحترم موقف نظيرها المصري، وأن ذلك الموقف "لا يمثل وجهة نظر بعض الزملاء الآخرين ونتمنى أن نصل إلى اتفاق قريب ويكون هناك نوع من الحوار حول هذه المسألة".

يذكر أن ليبيا تضم حكومتين متنافستين، "حكومة الوحدة الوطنية" برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة "الاستقرار الوطني" برئاسة فتحي باشاغا، وتقول كل منهما إنها تمثل الشرعية.

المصدر: RT