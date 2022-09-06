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سانا: الدفاعات الجوية السورية تسقط عددا من الصواريخ الإسرائيلية فوق حلب

انفجارات تهز مدينتي اللاذقية وحلب

أخبار العالم العربي

انفجارات تهز مدينتي اللاذقية وحلب
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ذكرت وسائل إعلام محلية سورية أن أصوات انفجارات سمعت في مدينة اللاذقية الساحلية، وكذلك في مدينة حلب، بينما قالت وكالة "سانا" إن عدوانا إسرائيليا استهدف مطار حلب.

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وأضافت الوكالة أن الدفاعات الجوية السورية "تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت عددا منها".

وذكرت مصادر أهلية من اللاذقية لـ RT أن خمسة صواريخ قادمة من البحر عبرت من فوق اللاذقية، وأن عددا من الأهالي شاهدوها وسمعوا أصواتها.

ولم ترد تفاصيل أكثر عن تلك الانفجارات.

وقالت صحيفة "الوطن" الخاصة، إن أصوات انفجارات سمعت في مدينة حلب أيضا.

المصدر: RT + وسائل إعلام سورية

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