 
مباشر

السعودية تطالب باستجابة دولية "سريعة وشاملة" للتهديدات الإرهابية

أخبار العالم العربي

السعودية تطالب باستجابة دولية
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tr54

جددت السعودية مطالبتها المجتمع الدولي باستجابة سريعة وشاملة إزاء "تطور التهديدات الإرهابية" كونها تستهدف المدنيين وإمدادات الطاقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء تطرق في اجتماعه اليوم إلى ما أكدته المملكة خلال اجتماع (آريا) المنعقد في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، من أن تطور التهديدات الإرهابية العابرة للحدود يتطلب استجابة سريعة وشاملة من المجتمع الدولي، كونها تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية والمدنية، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي".

 

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا