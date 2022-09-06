تحذير عاجل ورفع الرايات الحمراء في أشهر شواطئ مصر

رفعت محافظة الإسكندرية في مصر درجة الاستعداد القصوى بالشواطئ وحذرت المصطافين من ارتفاع الأمواج، ورفعت الرايات الحمراء على شواطئ القطاع الغربي.

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وكلف محافظ الإسكندرية محمد الشريف الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في شواطئ المحافظة في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بسبب سرعة الرياح وارتفاع الأمواج، وذلك للحفاظ على أرواح المصطافين.

وحذرت محافظة الإسكندرية المصطافين ورواد الشواطئ المفتوحة بضرورة الالتزام بجميع تعليمات المنقذين، وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة، وكذلك عدم النزول إلى مياه البحر في الشواطئ التي تم رفع الرايات الحمراء بها، وذلك حفاظا على سلامتهم.

وبدوره أوضح اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه تم رفع الرايات الحمراء على شواطيء القطاع الغربي من شاطئ الدخيلة حتى شاطئ سيدي كرير، كما تم رفع الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الشرقي، كما تم التشديد على منع النزول نهائيًا في شواطىء العجمي.

وأكد رشاد زيادة عدد الغطاسين والمنقذين فضلا عن الانتشار الكامل لفرق الإنقاذ والغطاسين وتكثيف تواجد عمال أبراج المراقبة بجميع شواطئ الإسكندرية، مشيرا إلى التنسيق الكامل مع مستأجري الشواطئ، لاتخاذ كافة سبل الحماية والأمان للرواد والمصطافين وخاصة مستأجري شواطئ العجمي كونها من الشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة، والتي تشكل خطورة على حياة المواطنين في حال ارتفاع الأمواج.

المصدر: الوطن