الرئيس الجزائري يوجه رسالة للرئيس المصري

سلم وزير الشؤون الخارجية الجزائري والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة من الرئيس الحزائري عبد المجيد تبون.

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وخلال المقابلة، سلم الوزيرالجزائري للرئيس المصري رسالة الدعوة الموجهة إليه من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. للمشاركة في أشغال القمة العربية (31) المقرر عقدها بالجزائر يومي الأول والثاني من نوفمبر 2022.

وأبلغه بهذه المناسبة، تحياته الخالصة وتطلعه لمواصلة العمل معه لتعزيز التعاون الثنائي. وترسيخ سنة التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين الشقيقين.

ومن جانبه، أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن بالغ تقديره للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. مثمنا جهوده ومساعيه لتوفير عوامل نجاح القمة العربية المقبلة.

وأكد السيسي حرصه للمشاركة والمساهمة شخصيا في دعم هذه الجهود لضمان تكليل هذا الاستحقاق العربي الهام. بنتائج تكون في مستوى تطلعات الشعوب العربية.

وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين، حيث أعرب الطرفان عن ارتياحهما للديناميكية الجديدة التي يشهدها التعاون الثنائي على ضوء القرارات. التي اتخذها قائدا البلدين خلال زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى مصر مطلع العام الحالي.

كما تم التطرق إلى أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على مستوى العالم العربي وعلى الصعيدين الدولي والإفريقي. خاصة مستجدات الأوضاع في الجوار الإقليمي للبلدين.

المصدر: النهار