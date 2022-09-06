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نجل مبارك ينشر صورة لوالده مع أحد أساطير كرة القدم في مصر

أخبار العالم العربي

نجل مبارك ينشر صورة لوالده مع أحد أساطير كرة القدم في مصر
حسني مبارك
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نشر علاء مبارك نجل الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، صورة تجمع والده مع لاعبي منتخب مصر، بينهم رئيس النادي الأهلي حاليا، محمود الخطيب، في أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984.

وقال مبارك في تغريدة على موقع "تويتر": "ذكريات جميلة 1984 بمناسبة وصول منتخبنا الوطني أولمبياد لوس أنجلوس، الرئيس مبارك رحمة الله عليه مع نجوم منتخبنا الوطني الكابتن محمود خطيب شوقي غريب وإبراهيم يوسف".

ويعتبر الخطيب أحد أساطير كرة القدم في مصر عبر التاريخ. أما شوقي غريب فقد عرف بتوليه تدريب منتخبات الفئات السنية، مثل الأولمبي مؤخرا، وقد قاده في الأولمبياد الأخير الذي أقيم في العاصمة اليابانية طوكيو.

وفي وقت سابق، شارك علاء مبارك في تقديم واجب العزاء إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في وفاة شقيقته، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع.

وكانت شقيقة الخطيب قد توفيت الجمعة الماضي، وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير عقب صلاة عصر نفس اليوم.

المصدر: RT

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