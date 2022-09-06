بن زايد يزور منزل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي

زار الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، أمس الاثنين، منزل رائد الفضاء سلطان النيادي، في منطقة أم غافة بمدينة العين.

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واطمأن بن زايد على استعدادات النيادي لمهمته المقبلة إلى محطة الفضاء الدولية التي تستمر 6 أشهر، كونه أول رائد فضاء عربي يقوم بهذه المهمة.

وقال إن دولة الإمارات ستواصل تعزيز موقعها في مختلف العلوم، خصوصا العلوم الحديثة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها بهمة وقدرات أبنائها، مشيدا بعزيمة رائد الفضاء سلطان النيادي وسعيه لتحقيق إنجازات لوطنه.

من جهته، أعرب النيادي عن سعادته واعتزازه بزيارة الرئيس الإماراتي، مثمنا حرصه على متابعته الشخصية المتواصلة لاستعداداته للمهمة التاريخية.

وعبر عن شكره للقيادة للثقة التي منحته إياها لتمثيل الدولة، مؤكدا أنه على أتم الاستعداد لإنجاز المهمة طويلة الأمد، التي تعد الأولى لرواد الفضاء العرب.

وكان سلطان النيادي رائد فضاء احتياطيا لهزاع المنصوري في أول مهمة علمية إلى الفضاء لدولة الإمارات العربية المتحدة، على متن محطة الفضاء الدولية في سبتمبر 2019 تحت شعار "طموح زايد".

وهو أحد رائدي الدفعة الأولى لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي أطلق خلال عام 2017 لتدريب فريق من رواد الفضاء الإماراتيين، وإعدادهم وإرسالهم إلى الفضاء لتنفيذ مهام علمية مختلفة.

المصدر: وام