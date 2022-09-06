مقتل فلسطيني وإصابة 16 بعملية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية (فيديو)

قتل فلسطيني وأصيب 16 آخرون بعملية نفذها الجيش الإسرائيلي، في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، في جنين بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها إن "حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين فجر اليوم: شهيد 29 عاما، و16 إصابة بالرصاص والشظايا أدخلت للمستشفيات".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ عملية في جنين لهدم منزل منفذ هجوم أسفر عن مقتل 3 أشخاص في السابع من أبريل الماضي في تل أبيب.

Israeli occupation forces compel the Palestinian residents to vacate their homes and use them as human shields during their ongoing military raid into Jenin. pic.twitter.com/JCBiUjS9pF — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) September 5, 2022

من جهتها، نعت لجان المقاومة في فلسطين القتيل محمد موسى سباعنة، وقالت في بيان لها إن: "هدم وتفجير منازل وبيوت أبطالنا ومقاومينا سياسة عنصرية فاشلة لن تكسر عزيمة شعبنا وستكون فتيلا لبراكين الغضب والثورة في وجه الغاصبين الصهاينة المجرمين".

مؤكدة على أن جنين: "ستبقى خزان الثورة والمقاومة الذي لا ينضب وستظل كابوسا يلاحق العدو الصهيوني وأيقونة للجهاد والمقاومة والصمود والعطاء الأسطوري".

#متابعة .. قوات الاحتلال تطلق النار صوب أحد رجال الإسعاف وتصيبه في ركبته، خلال عمله الإنساني لإسعاف المصابين في جنين . pic.twitter.com/s0zjixEuyW — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 6, 2022

فيديو| تغطية صحفية: "مقــاومـون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال أثناء انسحابها من جنين". pic.twitter.com/d47vLUFUQZ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 6, 2022

المصدر: RT