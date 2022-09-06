إسرائيل توافق على إنهاء الإجراءات التضييقية بحق معتقلي "الجهاد الإسلامي"

وافقت إدارة السجون الإسرائيلية على إنهاء الإجراءات التضييقية بحق معتقلي حركة الجهاد الإسلامي.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له أمس الاثنين: "مجددا وعلى قاعدة الوحدة، تمكن أسرى الجهاد الإسلامي وبعد سلسلة خطوات نضالية نفذوها وبإسناد الحركة الأسيرة، من تحقيق مطالبهم عبر اتفاق يقضي بإنهاء الإجراءات التضييقية المتخذة بحقهم من قبل إدارة السجون".

وأشار البيان إلى أن "الاتفاق تم برغم كل التحديات الكبيرة التي واجهت أسرى الحركة على مدار عام".

ومنذ عام تفرض السلطات الإسرائيلية تضييقيات بحق أسرى "الجهاد الإسلامي"، بعد أن تمكن 6 أسرى بينهم 5 من الحركة، من الفرار من سجن جلبوع الإسرائيلي عبر نفق، ليتم اعتقالهم مجددا خلال أسبوعين من العملية.

ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل نحو 4550، بينهم 32 أسيرة، و175 طفلا وقاصرا، ونحو 730 معتقلا إداريا (بلا تهمة أو محاكمة أو سقف زمني للاعتقال).​​​​​​​

المصدر: نادي الأسير