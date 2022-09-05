الإمارات.. تدين الهجوم الإرهابي على السفارة الروسية في كابل

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابل يوم الاثنين.

وأكد بيان للخارجية الإماراتية، على أهمية حماية المباني الدبلوماسية حسب الأعراف والمواثيق الدولية والتصدي لجميع أعمال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وأعربت الوزارة عن "خالص تعازيها ومواساتها لروسيا حكومة وشعبا وكذلك للشعب الأفغاني ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء".

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المصدر: وسائل إعلام عربية