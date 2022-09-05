مصادر فلسطينية: الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة جنين في الضفة الغربية بقوات كبيرة من عدة محاور..(فيديو)

قالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة جنين شمال الضفة الغربية فجر الثلاثاء.

وأضافت المصادر أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي توغلت في المدينة من عدة محاور.

وأفادت وسائل إعلام عبرية أن الجيش الإسرائيلي اقتحم جنين من أجل هدم منزل منفذ عملية تل أبيب رعد حازم.

وانتشرت لقطات فيديو أظهرت عددا كبيرا من المدرعات العسكرية وهي تقتحم المدينة.

وذكر شهود عيان أن القوات الإسرائيلية تحاصر عمارة النخيل بمدينة جنين، وتحتجز عددا من الشبان فيها.

وقام عدد من الشبان بإشعال الإطارات ورشقوا القوات الإسرائيلية بالحجارة.

يتبع ..