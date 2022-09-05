وكالة أنباء الصومال: مقتل قيادي و14 إرهابيا في حركة "الشباب" بعملية للجيش

قتل قيادي في حركة "الشباب" الصومالية و14 فردا في المنظمة الموالية للقاعدة، في عملية عسكرية نفذتها قوات النخبة في جيش البلاد، حسبما أعلنت الوكالة الصومالية للأنباء.

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وأوضحت الوكالة أن قوات "الكوماندوز" نفذت العملية في محافظة شبيلي السفلى، وقتلت مسؤول حركة "الشباب" في مناطق بريري، وتوراتورو، وريدابلي، ورقيلي.

وأضافت أن الجيش نجح خلال العملية الأمنية في تدمير "جميع القواعد التابعة للعدو الإرهابي في تلك المناطق".

المصدر: وكالة الأنباء الصومالية