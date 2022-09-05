مراسل RT: سقوط أربعة صواريخ على قضاء سوران في إقليم كردستان العراق (فيديو)

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الاثنين، بأن أربعة صواريخ سقطت على قضاء سوران في إقليم كردستان.

وذكر مراسلنا، أن أربعة صواريخ استهدفت قضاء سوران في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، ولم تعرف حتى الآن أسباب استهداف القضاء بالصواريخ، مشيرا إلى عدم وجود أية خسائر بشرية أو مادية.

ووفقا لمعلومات مكافحة الإرهاب في كردستان، في الساعة 20:10 من مساء اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022، استهدفت طائرة مجهولة الهوية مسلحي حزب العمال الكردستاني في وادي باليسان.

وبحسب المعلومات، فإن مسلحي PKK هربوا من حدود إدارة الانتفاضة وتم استهدافهم في وادي باليسان بواسطة الطائرات، وبدأت الأجهزة الأمنية التحقيقات.

وفي وقت سابق من اليوم نفت منصات إخبارية كردية وجود أي ضربات استهدفت مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

المصدر: RT