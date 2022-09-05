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 انقطاع مفاجئ في التيار الكهربائي في سلطنة عمان

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 انقطاع مفاجئ في التيار الكهربائي في سلطنة عمان
RT
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تعرضت سلطنة عمان اليوم الاثنين لانقطاع مفاجئ في التيار الكهربائي في العاصمة مسقط ومحافظات أخرى في البلاد لأسباب مجهولة.

وأعلنت هيئة تنظيم الخدمات العامة العمانية في تغريدة لها عبر تويتر أن التيار الكهربائي سيعود تدريجيا خلال الساعات المقبلة.

 فيما ذكرت مطارات عمان في بيان لها أن العمليات في مطار مسقط الدولي تأثرت بشكل محدود بهذا العطل، وأكدت أن الفريق المختص في المطار يتعامل مع انقطاع كلي في التيار الكهربائي تتأثر به المنطقة المجاورة للمطار ولم يذكر سبب الانقطاع.

من جهتها قالت مجموعة "نماء" إن انقطاع الكهرباء ناتج عن عطل فني في أحد خطوط النقل الخاصة بالشبكة، مؤكدة أن العمل جار لإعادة الخدمة في المناطق المتأثرة.

وأكد حسن بن علي العجمي مدير الجاهزية التجارية في المجموعة أن العمل جار لوضع استراتيجية واضحة في إدارة المخاطر لتلافي هذا النوع من الأعطال في الفترة القادمة.

 

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المصدر: وكالات

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