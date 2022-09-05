قطر تدين التفجير قرب السفارة الروسية في أفغانستان

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع قرب سفارة روسيا في العاصمة الأفغانية كابل، وأدى إلى سقوط قتلى، بينهم دبلوماسيان روسيان، وعدد من الجرحى.

وجددت وزارة الخارجية، في بيان، موقف دولة قطر "الثابت الرافض للعنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب"، كما شددت على "أهمية توفير الحماية اللازمة لجميع البعثات الدبلوماسية وموظفيها باعتبارها من ركائز النظام الدولي".

وعبرت الوزارة، عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا، ولحكومتي وشعبي روسيا الاتحادية وأفغانستان، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

المصدر: "قنا"