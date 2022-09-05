مجلس التعاون الخليجي يدين التفجير الذي وقع قرب السفارة الروسية في كابل

دان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التفجير الذي وقع قرب سفارة روسيا في العاصمة الأفغانية كابل، وأدى إلى وقوع عدد من القتلى من بينهم دبلوماسيان روسيان، وإصابات.

وأكد رئيس المجلس نايف فلاح مبارك الحجرف، "موقف دول مجلس التعاون الثابت ضد العنف والإرهاب والتطرف"، مقدما "التعازي والمواساة لروسيا الاتحادية وأفغانستان في ضحاياهم، متمنيا لجميع لمصابين بالشفاء العاجل".

هذا وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع اليوم الاثنين، بالقرب من بوابة السفارة والذي أدى إلى مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية، وعدد آخر من المواطنين الأفغان.

المصدر: RT