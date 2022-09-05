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تيريزا ماي تهنئ تراس: على المحافظين العمل معا لمواجهة التحديات

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تيريزا ماي تهنئ تراس: على المحافظين العمل معا لمواجهة التحديات
AFP
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هنأت رئيسة الوزراء البريطانية السابق تيريزا ماي، ليز تراس على فوزها برئاسة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة، مشيرة إلى أنه يجب على الحزب العمل معا لمواجهة التحديات.

وكتب ماي في تغريدة على "تويتر": "تهانينا ليز تراس.. نحن المحافظون يجب أن نعمل الآن معا لمواجهة التحديات التي تواجه بلدنا. معالجة تكاليف المعيشة وتقديم الخدمات للمحتاجين وإدارة المالية العامة بمسؤولية"، مضيفة: "إنني أتطلع إلى دعم الحكومة في هذه المهمة".

يذكر أن تراس (47 عاما) هي رابع رئيس للحكومة منذ الاستفتاء على "بريكست"، وثالث سيدة تشغل هذا المنصب بعد مارغريت تاتشر وتيريزا ماي.

ومن المقرر أن تسافر غدا الثلاثاء للقاء الملكة إليزابيث الثانية، لتلقي دعوة تشكيل الحكومة.

المصدر: RT

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