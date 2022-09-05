الصدر: "لن يحكم فينا ابن الدعي"

قال زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، إن "ابن الدعي لن يحكم فينا كائنا من كان".

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وكتب على حسابه في تويتر: "الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل".

وأضاف: "استمروا على الإصلاح مهما حدث، فأنا وأصحابي لا شرقيون ولا غربيون، ولن يحكم فينا ابن الدعي كائنا من كان".

وبين الصدر: "وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف: (الإصلاح) و(الوطن) ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا".

وتابع: "فيا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا، أنت إلهي وسيدي ومولاي أغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا وأظهر كلمة الحق: (الإصلاح) واجعلها العليا وادحض كلمة الباطل: (الفساد) واجعلها السفلى إنك على كل شيء قدير".

المصدر: RT