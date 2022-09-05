مصر ترحب بتعيين مبعوث أممي جديد في ليبيا

رحبت مصر بتعيين عبد الله باتيلي الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

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وجددت مصر وفقا لبيان رسمي عن وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، تأكيدها على دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي ليبي ليبي، يفضي إلى إنهاء الأزمة السياسية، وصولا إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد، بما يحفظ لليبيا استقرارها وأمنها ووحدة وسلامة أراضيها، مع ضرورة التمسك بالأطر الشرعية المتصلة بحل الأزمة وجهود الأمم المتحدة في هذا الصدد.

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة تسمية الدبلوماسي السنغالي عبد الله بيتلي مبعوثا أمميا جديدا لدى ليبيا بعد 8 أشهر من فراغ المنصب، ليكون بذلك المبعوث الأممي التاسع خلال 10 سنوات.

ويأتي ذلك مع توسع رقعة الخلافات بين الأطراف السياسية الليبية والمخاوف من اللجوء إلى السلاح.

المصدر: RT