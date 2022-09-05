 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام أفغانية تتحدث عن وقوع ضحايا من موظفي السفارة الروسية في هجوم انتحاري عند بوابتها بكابل

"رسالة إلى العدو".. حملة بحرية في لبنان تمسكا بحقه الكامل بمياهه وحدود ثرواته (صور + فيديوهات)

أخبار العالم العربي

AP
حملة بحرية في لبنان تمسكا بحقه الكامل بمياهه وحدود ثرواته
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tqt7

تحت شعار "نفط لبنان للبنان"، انطلقت مراكب بحرية في لبنان، من ميناء طرابلس مرورا بشواطئ ومناطق عدة وصولا إلى الناقورة، في إطار تمسك اللبنانيين بحقهم بمياههم وثروتهم النفطية.

إقرأ المزيد
"حزب الله" اللبناني: العدو يراوغ في ملف ترسيم الحدود البحرية

وعلق الرئيس اللبناني، ميشال عون، على الحملة التي نظمتها "الحملة الأهلية لحماية الثروة الوطنية"، قائلا: "تحية إلى شباب لبنان المشاركين بالحملة البحرية تمسكا بحق لبنان الكامل بمياهه وحدوده وثرواته".
وأضاف: "وحدة موقفنا ضمانة حقوقنا، وثرواتنا لأجيالنا المتطلعة بثبات لتجسيد طموحاتها بوطن تصنعه على قدر أحلامها بظل علم البلاد".

وأوضح المشرف على الشباب الوطني في طرابلس المحامي عبد الناصر المصري، قائلا: "إن الحملة رسالة إلى العدو تقول إن المثلث القوي، "الجيش والشعب والمقاومة"، متمسك باستخراج ثروته النفطية، وإن منع لبنان من ذلك يجب أن ينتهي تحت ضغط قوة الشعب، وأن يكون ذلك سببا لتعافي لبنان  اقتصاديا".

النهار
النهار

المصدر: "النهار" + "لبنان 24"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا