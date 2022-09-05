"رسالة إلى العدو".. حملة بحرية في لبنان تمسكا بحقه الكامل بمياهه وحدود ثرواته (صور + فيديوهات)

تحت شعار "نفط لبنان للبنان"، انطلقت مراكب بحرية في لبنان، من ميناء طرابلس مرورا بشواطئ ومناطق عدة وصولا إلى الناقورة، في إطار تمسك اللبنانيين بحقهم بمياههم وثروتهم النفطية.

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وعلق الرئيس اللبناني، ميشال عون، على الحملة التي نظمتها "الحملة الأهلية لحماية الثروة الوطنية"، قائلا: "تحية إلى شباب لبنان المشاركين بالحملة البحرية تمسكا بحق لبنان الكامل بمياهه وحدوده وثرواته".

وأضاف: "وحدة موقفنا ضمانة حقوقنا، وثرواتنا لأجيالنا المتطلعة بثبات لتجسيد طموحاتها بوطن تصنعه على قدر أحلامها بظل علم البلاد".

من طرابلس إلى الناقورة، مروراً بموانئنا، تحية إلى شباب لبنان المشاركين بالحملة البحرية تمسكاً بحق لبنان الكامل بمياهه وحدوده وثرواته.

وحدة موقفنا ضمانة حقوقنا، وثرواتنا لأجيالنا المتطلّعة بثبات لتجسيد طموحاتها بوطن تصنعه على قدر أحلامها بظل علم البلاد. — General Michel Aoun (@General_Aoun) September 4, 2022

وأوضح المشرف على الشباب الوطني في طرابلس المحامي عبد الناصر المصري، قائلا: "إن الحملة رسالة إلى العدو تقول إن المثلث القوي، "الجيش والشعب والمقاومة"، متمسك باستخراج ثروته النفطية، وإن منع لبنان من ذلك يجب أن ينتهي تحت ضغط قوة الشعب، وأن يكون ذلك سببا لتعافي لبنان اقتصاديا".

مشاهد جوية للرحلة البحرية نحو الناقورة تحت شعار "نفط لبنان للبنان" pic.twitter.com/MdIJzkC5S9 — البيت بيتك (@elbeit_beitak) September 4, 2022

عائلة الشاب #شربل_بوضاهر الذي انسحب من بطولة العالم للفنون القتالية لتفادي مواجهة لاعب اسرائيلي تشارك في الرحلة البحرية نحو #الناقورة عبر قارب يحمل اسمه #نفط_لبنان_للبنان#لبنانpic.twitter.com/5LL519vEp6 — Ahmad El Hajj | أحمد الحاج (@AhmadElHajj0007) September 4, 2022

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المصدر: "النهار" + "لبنان 24"