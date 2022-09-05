"مصر للطيران" تسيّر رحلات يومية مباشرة من موسكو إلى شرم الشيخ والغردقة

أطلقت شركة "مصر للطيران" خطي طيران مباشر من موسكو إلى منتجعي شرم الشيخ والغردقة بواقع 14 رحلة أسبوعيا بدءا من يوم السبت، 3 سبتمبر الجاري.

إقرأ المزيد

أعلن عن ذلك رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، الطيار عمرو أبو العينين، حيث أكدت الشركة على أن الرحلات سوف تسيرّ بواقع رحلة واحدة يوميا إلى مقاصد الجذب السياحي شرم الشيخ، وأخرى إلى الغردقة، بواقع 14 رحلة أسبوعيا لتنقل 600 سائح يوميا إلى المنتجعين المصريين، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة المصرية لزيادة معدلات حركة السياحة الوافدة إلى مصر، لتعزيز القدرة التنافسية لمصر كوجهة سياحية متميزة للسائحين.

وكانت رئيسة لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب المصري، نورا علي، قد كشفت في وقت سابق عن عودة الرحلات الجوية المباشرة من موسكو إلى شرم الشيخ، 15 سبتمبر المقبل، موضحة أن شركة "آزور إير" ستتولى تشغيل هذه الرحلات من موسكو إلى الغردقة وشرم الشيخ.

ومن المؤكد أن عودة تلك الرحلات لمصر للطيران و"آزور إير" ستسهم في زيادة معدلات حركة السياحة الوافدة إلى مصر من روسيا، واستعادة مكانة مصر كوجهة سياحية متميزة للسائحين الروس، حيث أكد القنصل الروسي بالغردقة، فيكتور بولتاييف، على ارتباط 4 شركات سياحية روسية كبرى تعمل في السوق الروسية برحلات بين الغردقة والمطارات الروسية المختلفة، مشيرا إلى أن أكتوبر المقبل سيشهد دخول الشركة الخامسة في تنظيم الرحلات من روسيا إلى الغردقة.

وكانت "مصر للطيران" قد رفعت، في 7 يوليو الماضي، عدد الرحلات المباشرة ما بين موسكو والقاهرة إلى 10 رحلات أسبوعيا بدلا من 7 نظرا للإقبال الشديد على خط موسكو-القاهرة.

المصدر: RT