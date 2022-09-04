السودان.. فشل اجتماع "الرباعية" الدولية بسبب "حضور أطراف غير مدعوة"

أفاد مصدران مطلعان بفشل اجتماع الفرقاء السودانيين برعاية "الآلية الرباعية"، التي تضم الولايات المتحدة والسعودية وبريطانيا والإمارات، بسبب "حضور أطراف غير مدعوة" إلى الاجتماع.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدرين أن الآلية الرباعية التي يمثلها سفراء الدول الأربع، طلبت قبل أيام عقد اجتماع يضم قادة الجيش والمجلس المركزي لتحالف "الحرية والتغيير" السوداني المعارض وأطراف عملية "سلام جوبا" (الحركات المسلحة) المتحالفة مع الجيش، لمناقشة تعثر الحوار بشأن عملية الانتقال المدني الديمقراطي وتشكيل حكومة وهياكل الفترة الانتقالية.

وكانت الدعوة للاجتماع مقتصرة على ممثلي الأطراف الثلاثة، لكن أحد قادة الحركات المسلحة أحضر معه قوى حليفة له لم تكن مدعوة للاجتماع، ما دفع ممثلي الجيش وتحالف "الحرية والتغيير" إلى مقاطعة الاجتماع.

وقال المصدر الآخر إن هذا التصرف "أثار استياء أحد السفراء الغربيين الذي وصفه بغير المسؤول، ولا يوجد أي تبرير لإقحام أطراف غير مدعوة للاجتماع".

من جانبهم أبدى سفراء الدول الأربع تفهما لموقف المعارضة بمقاطعة الاجتماع على اعتبار أن ما حدث خارج إطار الدعوة المقدمة منهم.

وكان من المقرر انعقاد الاجتماع في منزل السفير السعودي لدى الخرطوم، لبحث الأزمة السياسية الناتجة عن تولي الجيش السلطة في 25 من أكتوبر من العام الماضي وحل مجلسي الوزراء والسيادة وإلغاء بنود من الوثيقة الدستورية.

جاء ذلك بعد مشاورات أجراها السفير السعودي لدى السودان علي بن حسن جعفر، مع السفير الأمريكي جون غودفري، والسفير البريطاني جايلز ليفر، إثر تحركات جديدة لفك حالة الاختناق السياسي في السودان بعد تعثر مبادرة الآلية الثلاثية.

المصدر: وكالات