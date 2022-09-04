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العراق.. حريق ضخم في أحد فنادق أربيل

أخبار العالم العربي

العراق.. حريق ضخم في أحد فنادق أربيل
Gettyimages.ru
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اندلع حريق ضخم داخل أحد الفنادق في محافظة أربيل، شمالي العراق، مساء الأحد، بينما تسعى قوات الدفاع المدني السيطرة عليه.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع" بأن الحريق اندلع في فندق أربيل بلازا قرب ملعب فرانسوا حريري في محافظة أربيل.

وأشارت الوكالة إلى أن فرق الدفاع المدني وصلت إلى مكان الحادث وتحاول إخماد الحريق.

وقال مسؤول إعلام الدفاع المدني في أربيل، الرائد سركوت كارش، للوكالة إن "الحريق اندلع في فندق هولير بلازا مكون من 7 طوابق"، مشيرا إلى أنه "تم إرسال 5 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لإخماده".

المصدر: سبوتنيك

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