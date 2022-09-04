الحكومة اليمنية تجدد اتهامها للحوثيين بتهديد الملاحة الدولية

جددت الحكومة اليمنية اتهامها للحوثيين، بـ"تهديد الملاحة الدولية، وذلك عبر مواصلة زرعها الألغام البحرية في ممر التجارة الدولية".

وقال وزير الدفاع اليمني محسن الداعري، إن "ميليشيا الحوثي مستمرة في تهديد أمن الملاحة الدولية، بزرعها الألغام البحرية المهددة لحركة التجارة العالمية". وأكد الداعري، خلال تفقده قيادة القوات البحرية والقاعدة البحرية في عدن، على ضرورة "رفع الجاهزية العسكرية لمواجهة التحديات ومحاربة كل أنواع التهريب، بما فيها الأسلحة التي يجب منع وصولها إلى ميليشيا الحوثي حتى لا تستخدمها في استمرار حربها على اليمنيين والإضرار بدول الجوار".

وأشار وزير الدفاع اليمني إلى "حرص المجلس الرئاسي على إعادة بناء القوات البحرية بما يمكنها من حماية السواحل اليمنية وتأمين الملاحة الدولية".

كما ثمن "جهود التحالف بقيادة السعودية في تأمين الملاحة الدولية والدفاع عن الأمن القومي المشترك".

في غضون ذلك، أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "عن تمكنه، خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2022، من انتزاع 734 لغما في مختلف مناطق اليمن، ليرتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" إلى 356 ألفا و758 لغما زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية".

المصدر: صحيفة الخليج الإماراتية