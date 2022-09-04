3 مدن قطرية جديدة تنضم لشبكة "اليونسكو" للتعلم

أعلنت وزارة البلدية في قطر، الأحد، عن انضمام 3 مدن قطرية جديدة إلى شبكة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لمدن التعلم العالمية.

والمدن الثلاث هي الدوحة والريان والظعاين، ليرتفع العدد إلى 6 بعد انضمام الوكرة والشمال والشيحانية خلال الأعوام الماضية.

وقالت الوزارة عبر حسابها بموقع تويتر إن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اعتمدت انضمام 3 مدن قطرية هي الدوحة والريان والظعاين لعضوية الشبكة العالمية لمدن التعلم في معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، ليرتفع بذلك عدد البلديات القطرية بشبكة مدن التعلم باليونسكو إلى 6 بلديات.

وأضافت: يعد انضمام المدن الثلاث لشبكة مدن التعلم إنجازا جديدا لوزارة البلدية ممثلة في هذه البلديات، لالتزامها بكافة المعايير المطلوبة لشغل هذه العضوية من خلال تبنيها لاستراتيجية نشر مفاهيم الاستدامة وإدماج المجتمع بها، تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.

وفي عام 2017 تم اعتماد مدينة الوكرة لعضوية الشبكة العالمية لمدن التعلم من معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، ثم مدينة الشمال عام 2019 ومدينة الشيحانية 2020.

والعام الماضي فازت مدينة الوكرة بجائزة المدينة التعليمية لمنظمة اليونسكو 2021 للتقديم المتميز في التعلم مدى الحياة.

المصدر: الشروق القطرية