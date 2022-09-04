الغاز في صدارة المباحثات.. رئيس المجلس الأوروبي يزور الجزائر الاثنين

قالت مصادر دبلوماسية إن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، سيقوم بزيارة للجزائر الاثنين، لبحث آفاق التعاون بين الطرفين خاصة في مجال الطاقة وإحياء اتفاق الشراكة.

وكشفت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، سيلتقي ميشيل وسيبحث معه العديد من الملفات على رأسها إمكانية توريد المزيد من الغاز إلى أوروبا بعد قرار روسيا الأخير القاضي بالوقف التام لضخ الغاز إلى القارة العجوز.

وتأتي زيارة رئيس المجلس الأوروبي إلى الجزائر بعد 10 أيام من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبعد أسابيع من أخرى مماثلة لرئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي.

واليوم الأحد، أجرى تبون، مكالمة هاتفية مع نظيره الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، تم خلالها "تبادل الرؤى بخصوص العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين في عديد المجالات".

ويرجح أن تكون زيارة ميشال، فرصة لإحياء اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الموقع عام 2002 ودخل حيز التنفيذ في الأول سبتمبر 2005 .

وتقول الجزائر إن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي "مجحف" وتستوجب مراجعته لأنه يخدم مصالح الأوروبيين فقط.





المصدر: د ب أ