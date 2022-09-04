بعد هجوم الأغوار.. أنباء عن إصابة جنود إسرائيليين بهجوم بقنبلة على برج للجيش الإسرائيلي في رام الله

أفادت مصادر عبرية بأن هناك "أنباء أولية عن إلقاء قنبلة محلية الصنع (كوع متفجر) على برج للجيش الإسرائيلي قرب رأس كركر شمال غرب رام الله في الضفة الغربية.

ونقلت شبكة قدس الإخبارية عن المصادر، "مركبة مسرعة ألقت قنبلة على برج لجيش الاحتلال فأصيب اثنان من الجنود قرب قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وأضافت المصادر أن "المنفذين انسحبوا.. إصابة اثنين من جنود الاحتلال بانفجار قنبلة يدوية قرب قرية النبي صالح شمال غرب رام الله".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم عن إصابة 6 جنود ومدني جراء إطلاق نار على حافلة إسرائيلية في غور الأردن.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي: "قوات جيش الدفاع ألقت القبض على مشتبه فيهم بتنفيذ عملية اطلاق النار في منطقة الأغوار".

وأضاف: "قام مخربون فلسطينيون بإطلاق نار نحو حافلة إسرائيلية في منطقة الأغوار حيث أصيب جندي بجروح خطيرة وخمسة جنود، ومدني، بجروح طفيفة، وتم نقل المصابين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى".

المصدر: شبكة قدس الإخبارية+ وكالات