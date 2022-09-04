تمديد اعتقال صحافية فلسطينية.. 21 صحافيا في السجون الإسرائيلية

مددت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، اعتقال الصحافية الفلسطينية لمى غوشة من القدس المحتلة لغاية يوم غد، الاثنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الصحافية غوشة صباح اليوم من منزلها في حي الشيخ جراح بالقدس، وذلك بعد مداهمته للتفتيش ثم اعتقلتها وجرى إحالتها إلى التحقيق.

ولم تذكر السلطات الإسرائيلية أي تفاصيل أخرى حول ماهية اعتقال غوشة، إلى أن أعلن عن تمديد اعتقالها في وقت لاحق.

يذكر أن غوشة تدرس حاليا الماجستير ببرنامج الدراسات الإسرائيلية في جامعة بيرزيت، وتعمل مع عدة وسائل إعلام في القدس.

وفي سياق متصل، أكدت لجنة دعم الصحافيين أن عدد الصحافيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى 21 صحافيا بينهم 3 إعلاميات.

وأشارت اللجنة إلى أن "الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه 9 صحافيين وأصدر أحكاما فعلية بحقهم".

وبينت أن "7 صحافيين يقبعون في سجون الاحتلال إداريا من دون تهم، من بينهم محمد نمر عصيدة الذي جرى تثبيت الاعتقال الإداري بحقه للمرة الرابعة على التوالي".

وأوضحت أن عدد الصحافيين الموقوفين ارتفع إلى 5، والذين يخضعون لتحقيقات مستمرة وسط تعذيب من دون إصدار أحكام، لافتة إلى أن "الاحتلال يصر على كم الأفواه وإعاقة الصحافيين عن أداء واجبهم المهني خلافا للمواثيق الدولية والحقوقية سيما وأنهم (الصحافيون) يتعرضون لقمع للحريات والتنكيل النفسي والمعنوي والتي تعد مخالفات جسيمة في القانون الدولي".

المصدر: عرب 48