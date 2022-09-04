رسالة من ولي العهد السعودي للرئيس المصري

بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، رسالة شفهية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن "صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - بعث رسالة شفهية لأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، تتعلق بأواصر الأخوة، والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها".

كما أكد "سمو ولي العهد اهتمام وحرص المملكة على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وتقوية التضامن العربي بشكل شامل، بما يحقق تطلعات وآمال الدول العربية وشعوبها في التقدم والرخاء والازدهار".

ونقل الرسالة الشفهية "صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية خلال استقبال فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لسموه في قصر الاتحادية بالقاهرة".

المصدر: وكالة الأنباء السعودية