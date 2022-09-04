دبلوماسي مصري تعليقا على اجتماع وزير الخارجية السعودي مع السيسي: المنطقة في وضع حرج

أكد الدبلوماسي المصري السفير السابق محمد حجازي، أهمية زيارة وزير الخارجية السعودي لمصر، موضحا أن هذه الزيارة لتنسيق المواقف بشأن القضايا الدولية وبحث القضايا المشتركة بين البلدين.

وقال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، في تصريحات لقناة "الحياة"، إن "المنطقة تشهد العديد من الأحداث الساخنة وتمر بظروف سياسية واقتصادية حرجة، حيث إن الأمر يتعلق بالأزمة الأوكرانية واحتدامها للشهر الثامن على التوالي وتداعياتها وسلبياتها على العديد من الدول ومن بينها دول المنطقة، وهناك تفاهم مصري سعودي لكيفية مواجهة الأزمة وتقديم المساعدات".

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الأزمة الإيرانية اشتعلت وأصبحت شديدة التعقيد بسبب البرنامج النووي، ومع التوترات الدولية والإقليمية وأزمة الطاقة والغذاء تعتبر الزيارة هامة.

المصدر: اليوم السابع