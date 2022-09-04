مصر.. ضبط هارب من حكم بالسجن 595 سنة

نجحت أجهزة الأمن المصرية في ضبط أحد الأشخاص مطلوب التنفيذ عليه في عدد (302) حكم قضائي والمقضي فيها بالسجن بمدد بلغت أكثر من 595 سنة وكفالات وغرامات مالية مستحقة أكثر من مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة اختباء أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة مطلوب التنفيذ عليه فى عدد "302" حكم قضائي في قضايا "شيكات – تبديد" والمقضي فيها بالسجن بمدد بلغت "595 سنة و5 أشهر" وكفالات مالية مستحقة" 1٫091٫700مليون جينه" وغرامات مالية (170 ألف جنيه) بإحدى التجمعات السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة خشية ضبطه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء علاء بشندي "تم استهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

المصدر: اليوم السابع