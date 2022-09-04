الوسيط الأمريكي يتوجه إلى لبنان الأسبوع المقبل لمتابعة مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

من المقرر أن يصل إلى بيروت الأسبوع المقبل الوسيط الأمريكي في مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية أموس هوكشتاين لمتابعة البحث مع الجانب اللبناني في ملف الترسيم.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني أن "الرئيس العماد ميشال عون، تلقى اليوم الأحد، اتصالا من نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، أعلمه فيه أنه "تواصل مع الوسيط الأمرييكي في مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية أموس هوكشتاين في إطار المهمة المكلف بها من الرئيس عون وأنه تبلغ بأن هوكشتاين سيزور لبنان في أواخر الأسبوع المقبل لمتابعة البحث مع الجانب اللبناني في ملف الترسيم".

وأوضح بو صعب للرئيس عون أن "معظم التقارير الإعلامية التي نشرت مؤخرا حول مهمة هوكشتاين مبنية على تكهنات وليست دقيقة"، كما أكد أنه سمع من الجانب الأمريكي أن الجهود المبذولة حاليا للتوصل إلى اتفاق عادل هي أولوية قصوى بالنسبة للجانب الأمريكي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام