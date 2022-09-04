سوريا تدين تدخل الولايات المتحدة في شؤون الصين وتجدد دعمها لمبدأ "صين واحدة"

دانت سوريا "بشدة استمرار تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية للصين" مؤكدة وقوفها إلى جانب بكين في الدفاع عن سيادتها وأمنها ودعمها مبدأ "صين واحدة".

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان: "ندين بشدة استمرار الولايات المتحدة بممارسة سياسات التصعيد العسكري وتهديد الأمن والسلم الدوليين حول العالم من خلال صفقة الأسلحة الاستفزازية التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية لتايوان.. ونقف إلى جانب الصين في الدفاع عن سيادتها وأمنها ونجدد دعمنا لمبدأ (صين واحدة)".

وأكد البيان على دعم سوريا المستمر والمطلق وغير المحدود لجهود الصين ومواقفها المبدئية في مواجهة محاولات التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية سواء في تايوان أو هونغ كونغ أو شينجيانغ مشددة على حق الصين غير القابل للتفاوض أو المساومة في اتخاذ ما تقرره من إجراءات وخطوات لحماية وصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.

المصدر: سانا