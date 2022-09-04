مصر.. مقتل طالبة جامعية علي يد شاب بسبب رفض بسبب رفض أسرتها زواجهما

قتلت طالبة جامعية علي يد شاب بطلقات خرطوش بقرية طوخ طنبشا ببركة السبع بمحافظة المنوفية المصرية بسبب رفض أسرتها زاجهما.

وتبلغ الطالبة المجني عليها وتدعى أماني ع .ال ." من العمر 19 عاما، وتدرس في الفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية.

وأطلق المتهم أحمد .ف .ع" عليها أعيرة نارية من فرد خرطوش في الطريق العام وفر هاربا ولم يتم القبض عليه.

وتم نقل الفتاة غارقة في دمائها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة.

المصدر: RT