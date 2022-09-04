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الإعلام الإمني بالعراق: تدمير وكر للإرهابيين في كركوك

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الإعلام الإمني بالعراق: تدمير وكر للإرهابيين في كركوك
Gettyimages.ru
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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، يوم السبت، عن "تدمير وكر للإرهابيين والعثور على عتاد في كركوك".

وقالت الخلية في بيان، إن "قطعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك واصلت واجباتها ضمن المرحلة السادسة في عملية إلارادة الصلبة ضمن قاطع المسؤولية، وقد تمكنت من تدمير وكر للإرهابيين والعثور على 12 عبوة ناسفة وقذفتي مدفع و4 قنابر هاون 60 ملم ومسطرتي تفجير العبوات".

المصدر: السومرية نبوز

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