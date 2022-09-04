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الصدر يدعو لإبعاد الحشد وسرايا السلام عن نقاط التفتيش في الأربعينية

أخبار العالم العربي

الصدر يدعو لإبعاد الحشد وسرايا السلام عن نقاط التفتيش في الأربعينية
Gettyimages.ru
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دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، السبت، إلى عدم رفع شعارات حزبية أو "مليشياوية" خلال الزيارة الأربعينية.

وشدد على ضرورة التزام الزائرين "الأجانب" بالقوانين العراقية تجنبا للفوضى.

وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر إن "النجف هي المنارة الأولى للتشيع في العالم".

وأكد على ضرورة "التزام جميع الزائرين القادمين إلى العراق بقوانين هذا البلد، وبالخصوص الإيرانيين باعتبارهم الأكثر عددا، تجنبا للفوضى".

المصدر: السومرية نيوز

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