بسبب عقد الشقة.. امرأة تنتقم من زوجها بطريقة بشعة

باشرت النيابة العامة في مصر التحقيق مع سيدة لاتهامها بقطع عضو زوجها الذكري، لرفضه كتابة الشقة باسمها بمنطقة المطرية.

تلقي قسم شرطة المطرية بلاغا يفيد بوجود مصاب داخل شقة بدائرة القسم.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن "وتبين وجود رجل مصاب بقطع في عضوه الذكرى بالكامل حيث تم نقله فى حالة حرجة للمستشفى".

وتبين من التحريات أن "زوجته قامت ببتر العضو الذكري لزوجها أثناء نومه، لرفضه كتابة الشقة باسمها".

المصدر: صدى البلد